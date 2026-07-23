Institut für Sozialdienste half 37.500 Klienten

Unterstützung für immer komplexere Probleme

Die Mitarbeiter des ifs haben beobachtet, dass sich ein besorgniserregender Trend verfestigt hat: Die Herausforderungen, mit denen Menschen heute konfrontiert sind, werden zunehmend komplexer. Finanzielle Schwierigkeiten wirken sich häufig auf die psychische Gesundheit aus, familiäre Konflikte verstärken Belastungen und gesundheitliche Probleme erschweren die Existenzsicherung. „Selten lassen sich solche Situationen mit einem einzelnen Gespräch lösen. Professionelle psychosoziale Beratung bedeutet deshalb weit mehr als eine erste Orientierung oder das Vermitteln von Informationen“, erklärt Gasser. Es gehe vielmehr darum, Belastungen zu ordnen, Zusammenhänge zu erkennen und gemeinsam langfristige Perspektiven zu entwickeln.