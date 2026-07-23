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„Oanen in dr Krone“

So machen das nur noch wenige

Vorarlberg
23.07.2026 15:25
Entrecôte und Backhendlsalat, ein Fest für die Sinne: Bei Hubers am Garnmarkt in Götzis isst ...
Entrecôte und Backhendlsalat, ein Fest für die Sinne: Bei Hubers am Garnmarkt in Götzis isst auch das Auge mit.(Bild: huppmann bros.)
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Von krone.at

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Im Hubers am Garnmarkt in Götzis legt der Chef noch selbst Hand an – selbst bei den preiswerten Mittagsmenüs.

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Als wir zum ersten Mal ins Hubers kamen, erwarteten wir uns zugegebenermaßen nicht allzu viel. Lumpensalat gab’s, aber auch Currywurst mit Pommes. Leicht gespeist und von der Currysauce angetan, quatschten wir etwas mit Mitch, seines Zeichens Koch und Inhaber des Hubers – und unsere Meinung änderte sich grundlegend. Es ist nun schon zwei Jahre her, seit wir hier erstmals einkehrten, und wir sind immer noch regelmäßig zu Gast. Sehr gerne sogar.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Gerade die Tatsache, dass im Hubers noch Wert auf das wirklich Wichtige gelegt wird, gefällt uns sehr. Und das ist unserer bescheidenen Meinung nach echtes Kochhandwerk. Täglich wird hier frisch gekocht, von der Suppe bis zur Gemüsebeilage. Erwähnenswert ist auch, dass sogar bei den täglich wechselnden Mittagsmenüs alles selbst zubereitet wird.

Rosa gebratenes Entrecôte an Pfefferrahm mit Kroketten, Speckbohnen und knackigem gedünstetem ...
Rosa gebratenes Entrecôte an Pfefferrahm mit Kroketten, Speckbohnen und knackigem gedünstetem Gemüse.(Bild: huppmann bros.)

Aus zwei mach vier
Zwei Speisen wollten wir für unsere Kolumne testen, geworden sind es vier. Unglaublich zartes, rosa gebratenes Entrecôte an Pfefferrahm, pikante Tomaten-Kokos-Suppe mit Garnelen und der Klassiker, die Currywurst. Meisterlich auch der beliebte Backhendlsalat.

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Genau deshalb ist das Hubers für uns immer einen Besuch wert. Ebenso toll ist die Top-Lage am Garnmarkt inklusiver vieler Gratisparkplätze. Besuchen Sie Mitch und sein fleißiges Team – wir tun‘s auch. Immer wieder.

Unsere Bewertung

Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 4/5

Gesamteindruck: 4/5

Website: Hubers, Götzis

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