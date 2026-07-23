So machen das nur noch wenige

Als wir zum ersten Mal ins Hubers kamen, erwarteten wir uns zugegebenermaßen nicht allzu viel. Lumpensalat gab’s, aber auch Currywurst mit Pommes. Leicht gespeist und von der Currysauce angetan, quatschten wir etwas mit Mitch, seines Zeichens Koch und Inhaber des Hubers – und unsere Meinung änderte sich grundlegend. Es ist nun schon zwei Jahre her, seit wir hier erstmals einkehrten, und wir sind immer noch regelmäßig zu Gast. Sehr gerne sogar.