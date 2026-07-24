Respektloser Zeuge nannte Richter locker „Bro“

Richter: „Diese Geschichte kaufe ich Ihnen nicht ab“

Die Angeklagten bestritten den Raub komplett und präsentierten stattdessen eine ganz andere Version: Es habe sich um einen simplen Cannabis-Deal im Wert von gerade einmal 20 Euro gehandelt, das vermeintliche Opfer sei mit einer Zahlung in Verzug gewesen. Das mutmaßliche Opfer spielte vor Gericht generell eine sehr dubiose Rolle: Plötzlich behauptete der Mann, mit dem Zweitangeklagten befreundet zu sein – der habe sogar geschlichtet. Bei der Polizei hatte er zuvor genau diesen Mann noch schwer belastet. Richter Elias Klingseis konfrontierte ihn direkt mit den Widersprüchen und ließ sich von dem ihm aufgetischten Märchen nicht überzeugen: „Diese Geschichte kaufe ich Ihnen nicht ab.“ Der Zeuge reagierte betont locker mit „Alles gut, Bro“ – worauf der sichtlich verärgerte Richter zurückgab: „Ich bin nicht Ihr Bruder!“