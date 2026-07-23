Leon Pauger beim Trumer Triathlon am Start

„Ich denke, es ist einiges möglich“, ist Ländle-Triathlet Leon Pauger optimistisch vor dem Start beim 17. Trumer Triathlon, der am Sonntag am Salzburger Seenland über die Bühne gehen wird. Mit 2687 Athleten aus 37 verschiedenen Nationen. In den vergangenen Wochen konnte sich der Bregenzer gut vorbereiten, an einigen Stellschrauben drehen. Das aber sehr intensiv, bis zu 25 Stunden trainierte er pro Woche. „Vom Gefühl her ist schon etwas weitergegangen“, berichtet der 27-Jährige, der beim Mitteldistanzrennen starten wird – 1,9 Kilometer Schwimmen, 88,5 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen warten. „Ich werde sicher versuchen, es in der ersten Hälfte des Rennens nicht zu wild anzugehen“, meint Pauger, „das war bei den vergangenen Events öfter ein Problem, dass ich meine Körner einfach zu früh verschossen habe.“