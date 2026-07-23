Das Tiroler Dorf der Denker

Wer dem Leben in so einem Erbhof nachspüren möchte, kann dies unter anderem im Alpengasthof Roßmoos tun. Der Erbhof der Familie Moser liegt in spektakulärer Aussichtslage oberhalb des Dorfes. Seit 1676 befindet er sich im Familienbesitz. Die Tradition verpflichtet, wie man an Kulinarik und Gastlichkeit wunderbar ablesen kann. Wichtiger Tipp: Wer den Roßmoos-Hof nicht gleich findet, sollte nicht nach der Familie Moser fragen. In Alpbach gibt es so viele Mosers wie Holzfassaden. Da kann die Suche schon mal zu einer Odyssee werden.