Transporter gegen Felswand: Paar schwerst verletzt

Dramatischer Unfall in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Unterland: Ein Transporter kam bei Schwoich von der Bundesstraße ab und krachte frontal gegen eine Felswand. Die Insassen – ein Deutscher (67) und eine Frau aus Ghana (66) – erlitten schwerste Verletzungen. Auf den Unfall aufmerksam wurden Polizisten, die in der Nähe Tempokontrollen durchführten.