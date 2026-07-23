Transporter gegen Felswand: Paar schwerst verletzt

Dramatischer Unfall in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Unterland: Ein Transporter kam bei Schwoich von der Bundesstraße ab und krachte frontal gegen eine Felswand. Die Insassen – ein Deutscher (67) und eine Frau aus Ghana (66) – erlitten schwerste Verletzungen. Auf den Unfall aufmerksam wurden Polizisten, die in der Nähe Tempokontrollen durchführten.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 23.40 Uhr. Beamte der Polizeiinspektion Kufstein führten zu diesem Zeitpunkt Verkehrskontrollen auf der B173 Eibergstraße durch, als sie plötzlich einen lauten Knall hörten. Die Polizisten gingen dem sofort auf den Grund und entdeckten daraufhin in der Nähe den verunfallten Kleintransporter.
Beifahrerin in Wrack eingeklemmt
Der 67-jährige Lenker aus Deutschland dürfte die Kontrolle über das Gefährt verloren haben. Das Fahrzeug kam rechts von der Straße ab und krachte frontal gegen die dortige Felswand.
Die Beamten konnten den Fahrer aus dem Unfallfahrzeug bergen. Die 66-jährige Beifahrerin aus Ghana wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein mit technischem Gerät befreit werden.
Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mussten sie anschließend vom Krankenhaus Kufstein in die Universitätsklinik nach Innsbruck verlegt werden.
Ermittler von der Polizei
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die beiden verletzten Insassen mit der Rettung zunächst ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. „Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mussten sie anschließend jedoch in die Universitätsklinik nach Innsbruck verlegt werden“, heißt es vonseiten der Polizei.
Bundesstraße wegen Unfall gesperrt
Während der Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B173 bis etwa 0.45 Uhr vollständig gesperrt. Bis 1.35 Uhr konnte der Verkehr die Unfallstelle nur wechselseitig passieren.
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