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Bitteres MLS-Debüt für Ex-Bayern-Star Lewandowski

Fußball International
23.07.2026 09:44
Das Debüt für seinen neuen Klub ist Robert Lewandowski nicht nach Plan gelungen.
Das Debüt für seinen neuen Klub ist Robert Lewandowski nicht nach Plan gelungen.(Bild: AFP/LEONARDO FERNANDEZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Pole Robert Lewandowski hat bei seinem Debüt in der nordamerikanischen MLS mit Chicago Fire bei Inter Miami 2:3 verloren. 

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Der 37-jährige frühere Star von Bayern München und Barcelona spielte bis zur 63. Minute. Bei der Niederlage traf der frühere Liverpool- und Barcelona-Star Luis Suarez für Miami doppelt. Die Mannschaft aus Florida trat drei Tage nach dem WM-Finale ohne die Vize-Weltmeister Lionel Messi und Rodrigo de Paul an.

Einen Sieg gab es beim Debüt von Antoine Griezmann. Der ehemalige französische Nationalspieler steuerte ein Tor zum 4:0-Sieg mit Orlando City bei den San Jose Earthquakes bei.

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