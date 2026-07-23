Gewinnen Sie Tickets zur Red-Carpet Premiere!

Keine Langeweile in Niederkaltenkirchen

Doch eines ist klar: Langweilig wird es in Niederkaltenkirchen garantiert nie! Denn auch diesmal gerät Franz Eberhofer von einem Schlamassel ins nächste. Während Susi plötzlich das Bürgermeisteramt erobern will, die Oma auf Kur verschwindet und auf dem Eberhofer-Hof das gewohnte Chaos herrscht, sorgt ein spektakulärer Mord für Aufregung: Ausgerechnet der berühmte Steckerlfischkönig wird tot auf dem Golfplatz gefunden. Für Franz Eberhofer beginnt damit ein neuer Fall, der ihn gemeinsam mit seinem kongenialen Spezl Rudi Birkenberger mitten in eine erbitterte Fehde zweier Volksfest-Familien führt. Verdächtige gibt es genug – und noch mehr herrlich schräge Situationen.