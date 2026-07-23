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Steckerlfischfiasko

Gewinnen Sie Tickets zur Red-Carpet Premiere!

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23.07.2026 09:10
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Zehn Filme, Millionen Kinobesucher und unzählige Lacher: Franz Eberhofer und Lisa Maria Potthoff melden sich mit seinem nächsten irrwitzigen Fall zurück! krone.tv und Waldquelle schicken Sie exklusiv zur glamourösen Österreich-Premiere von „Steckerlfischfiasko“ inklusive Red Carpet und den Stars des Films. Gewinnen Sie Tickets und erleben Sie Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und viele weitere Publikumslieblinge hautnah!

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Kaum eine Filmreihe hat sich so tief in die Herzen der Fans gespielt wie die Eberhofer-Krimis. Was vor über zehn Jahren mit „Dampfnudelblues“ begann, ist heute eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Kinoreihen überhaupt. Jeder neue Film lockte Hunderttausende Besucher in die Kinos, die Romane von Rita Falk wurden millionenfach verkauft und Franz Eberhofer ist längst Kult.

Jetzt schlägt der Dorfpolizist bereits zum zehnten Mal zu! Mit „Steckerlfischfiasko“ feiert die Erfolgsreihe ein ganz besonderes Jubiläum und schreibt gleichzeitig Filmgeschichte. Denn keine andere deutsche Kinoreihe mit nahezu unveränderter Stammbesetzung hat eine derart beeindruckende Erfolgsgeschichte hingelegt. Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff und viele weitere Publikumslieblinge stehen seit Jahren gemeinsam vor der Kamera – genau diese Vertrautheit macht den unverwechselbaren Charme der Eberhofer-Filme aus.

Auszeit vom Eberhofer-Hof: Susi (Lisa Maria Potthoff), Leopold (Gerhard Wittmann) und Franz ...
Auszeit vom Eberhofer-Hof: Susi (Lisa Maria Potthoff), Leopold (Gerhard Wittmann) und Franz (Sebastian Bezzel) verabschieden die Oma zur Kur (Enzi Fuchs).(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH / Bernd Schuller / Constantin Film Österreich)
Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) und Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) statten der Erbin des ...
Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) und Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) statten der Erbin des Steckerlfisch-Imperiums, Tessa Paulus (Ruby O. Fee), einen Besuch ab.(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH / Bernd Schuller / Constantin Film Österreich)
Susi (Lisa Maria Potthoff) auf die Eins! Im Kampf um das Bürgermeisteramt von ...
Susi (Lisa Maria Potthoff) auf die Eins! Im Kampf um das Bürgermeisteramt von Niederkaltenkirchen steht Franz (Sebastian Bezzel) mehr oder weniger tatkräftig zur Seite.(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH / Bernd Schuller / Constantin Film Österreich)

Keine Langeweile in Niederkaltenkirchen
Doch eines ist klar: Langweilig wird es in Niederkaltenkirchen garantiert nie! Denn auch diesmal gerät Franz Eberhofer von einem Schlamassel ins nächste. Während Susi plötzlich das Bürgermeisteramt erobern will, die Oma auf Kur verschwindet und auf dem Eberhofer-Hof das gewohnte Chaos herrscht, sorgt ein spektakulärer Mord für Aufregung: Ausgerechnet der berühmte Steckerlfischkönig wird tot auf dem Golfplatz gefunden. Für Franz Eberhofer beginnt damit ein neuer Fall, der ihn gemeinsam mit seinem kongenialen Spezl Rudi Birkenberger mitten in eine erbitterte Fehde zweier Volksfest-Familien führt. Verdächtige gibt es genug – und noch mehr herrlich schräge Situationen.

Ein toter Steckerlfischkönig beschert Niederkaltenkirchen einen neuen Mord und Franz Eberhofer ...
Ein toter Steckerlfischkönig beschert Niederkaltenkirchen einen neuen Mord und Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) seinen nächsten Fall. STECKERLFISCHFIASKO: ab 13. August 2026 im Kino.(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH / Bernd Schuller / Constantin Film Österreich)
„Corpus Delicti“ Steckerlfisch: Der neue Fall führt Franz (Sebastian Bezzel) aufs Volksfest.
„Corpus Delicti“ Steckerlfisch: Der neue Fall führt Franz (Sebastian Bezzel) aufs Volksfest.(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH / Bernd Schuller / Constantin Film Österreich)
So richtig überzeugt sind Hund Hinkelotta und Franz (Sebastian Bezzel) noch nicht vom ...
So richtig überzeugt sind Hund Hinkelotta und Franz (Sebastian Bezzel) noch nicht vom Eberhofer-Neubau.(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH / Bernd Schuller / Constantin Film Österreich)

Natürlich dürfen auch diesmal all jene Figuren nicht fehlen, die die Fans seit Jahren lieben: Papa Eberhofer, Leopold, Flötzinger, Simmerl, die Oma und viele weitere Originale sorgen wieder für jede Menge Chaos, Schmäh und urkomische Momente. Dazu kommen spannende neue Charaktere, die den Jubiläumsfilm zusätzlich aufmischen. Herz, Humor, Krimi und jede Menge bairischer Schmarrn – genau diese Mischung macht die Eberhofer-Reihe seit Jahren zu einem Publikumsmagneten.

Am Red Carpet die Stars erleben
Am 12. August findet im Cineplexx Millennium City die große Red-Carpet-Premiere von „Steckerlfischfiasko“ statt – und Sie können live dabei sein! krone.tv und Waldquelle verlosen 40x2 Tickets für den exklusiven Kinoabend. Erleben Sie auf dem roten Teppich die Stars des Films hautnah, allen voran Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff sowie weitere Mitglieder des beliebten Eberhofer-Ensembles. Nutzen Sie die Gelegenheit für Erinnerungsfotos, genießen Sie echtes Premierenflair und sehen Sie den mittlerweile zehnten Eberhofer-Krimi zum offiziellen Kinostart auf der großen Leinwand.

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 6. August, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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