Houthis beschießen Öltanker: Weiten USA Krieg aus?

„Werden sehr bald bereit sein“

Kurz zuvor hatte Trump bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Georgia betont, dass der Iran aus seiner Sicht noch nicht bereit für einen Deal sei. Immer wenn Teheran einen Kompromiss schließe, wollten sie ihn danach wieder ändern, kritisierte Trump. „Sie sind noch nicht bereit. Sie werden aber sehr bald bereit sein“, betonte er – was sich als indirekte Drohung interpretieren ließ. Die jüngste Truppenverstärkung könnte auch bedeuten, dass die Angriffe gegen das Regime in Teheran noch ausgeweitet werden.