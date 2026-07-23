Salzburg Summit startet mit prominenten Gästen

Platz genug hätten Trudeau und Perry im Salzburger Hotel Sacher jedenfalls zu zweit. Dort wird der ehemalige Politiker, der am 6. Jänner 2025 überraschend seinen Rücktritt als Parteivorsitzender und als Regierungschef angekündigt hatte, während seines Aufenthaltes untergebracht sein. Das Hotel kennt sich mit hochkarätigen Gästen und scharfen Sicherheitsrichtlinien bestens aus. Auch für die Polizei ist während der Summit-Tage erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Dies betrifft vor allem den Bereich des Personenschutzes.