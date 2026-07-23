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Trudeau, Blinken & Co.

Salzburg Summit startet mit prominenten Gästen

Salzburg
23.07.2026 09:30
Der Salzburger Congress wird zur Bühne für Justin Trudeau.
Der Salzburger Congress wird zur Bühne für Justin Trudeau.(Bild: AFP/PETRI HAKOSALO)
Porträt von Elisa Torner
Porträt von krone.at
Von Elisa Torner und krone.at

Beim diesjährigen Salzburg Summit der Industriellenvereinigung (IV) werden gleich mehrere prominente Gäste erwartet, darunter der frühere US-Außenminister Antony Blinken und der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau. Blinken wird am Donnerstag sprechen, Trudeau am Freitag.

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Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau und Ex-US-Außenminister Antony Blinken werden der Mozartstadt einen Besuch abstatten und kurze Vorträge auf der Bühne halten. Das tun sie jedoch nicht ganz gratis. Bis in den sechsstelligen Bereich können die Gagen berühmter Gastrednerinnen und Gastredner bei solchen Events reichen.

Dafür wird auch intensiv diskutiert. Blinken etwa wird zum Thema der fundamentalen Verschiebung der globalen Machtverhältnisse zwischen den USA und der EU sprechen. Er war von 2021 bis 2025 Außenminister unter dem demokratischen US-Präsidenten Joe Biden. Seine Amtszeit war maßgeblich vom Krieg gegen die Ukraine sowie den Konflikten in Nahost geprägt.

Perry und Trudeau in Davos Anfang des Jahres
Perry und Trudeau in Davos Anfang des Jahres(Bild: AP/Sean Kilpatrick)

Worüber der kanadische Ex-Premier am Freitagvormittag referieren wird, wurde vom Veranstalter noch nicht bekannt gegeben. Unklar ist auch, ob Trudeau als Begleitung sein Herzblatt, die Popsängerin Katy Perry, mit in die Mozartstadt bringen wird. Für ordentliche Furore und heftiges Blitzlichtgewitter sorgte ein gemeinsamer Auftritt der beiden beim Weltwirtschaftsforum in Davos Anfang des Jahres. Perry tourt aktuell durch Europa.

Platz genug hätten Trudeau und Perry im Salzburger Hotel Sacher jedenfalls zu zweit. Dort wird der ehemalige Politiker, der am 6. Jänner 2025 überraschend seinen Rücktritt als Parteivorsitzender und als Regierungschef angekündigt hatte, während seines Aufenthaltes untergebracht sein. Das Hotel kennt sich mit hochkarätigen Gästen und scharfen Sicherheitsrichtlinien bestens aus. Auch für die Polizei ist während der Summit-Tage erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Dies betrifft vor allem den Bereich des Personenschutzes.

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Erwartet werden auch viele österreichische Politikerinnen und Politiker, darunter die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), der EU-Kommissar für Migration und Inneres, Magnus Brunner, Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP), Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) und Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Zudem hat sich der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer angekündigt, der inzwischen Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) ist.

Der Salzburg Summit wird jährlich von der Industriellenvereinigung (IV) veranstaltet und heuer zum siebten Mal durchgeführt. Das Treffen ist laut der IV eine „exklusive Plattform für den Austausch über die Zukunft des Standorts Europa“. In den Gesprächen gehe es etwa um technologische, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte. Die Veranstaltung beginnt am heutigen Donnerstag und dauert bis einschließlich Samstag.

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