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Feuerwehr im Einsatz

Aufwendige Bergung: Hoflader stürzte 200 Meter ab

Chronik
23.07.2026 09:07
Im Pongau stürzte ein Hoftrac 200 Meter ab.
Im Pongau stürzte ein Hoftrac 200 Meter ab.(Bild: Krone KREATIV/FF St. Veit im Pongau)
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Von Salzburg-Krone

Großer Einsatz im Salzburger Pongau: Weil ein Hoflader auf unwegsamem Gelände abstürzte, rückten mehrere Einsatzkräfte aus. Die Bergungsaktion dauerte dabei mehrere Stunden an. Verletzt wurde aber niemand. 

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Einen Einsatz der besonderen Art verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr St. Veit im Pongau am Mittwochnachmittag. Ein Hoflader war rund 200 Meter über steiles und stark bewachsenes Gelände abgestürzt. Zum Glück wurde dabei keine Person verletzt. 

Schwierige Bergung des Fahrzeugs
Die Bergung gestaltete sich aber schwierig. Aufgrund der unübersichtlichen Lage alarmierte der Einsatzleiter auch noch die Drohnengruppe Pongau. Mit Unterstützung weiterer Traktoren konnte das Fahrzeug dann geborgen werden. Um möglicherweise auslaufende Treibstoffe zu binden, errichteten die Einsatzkräfte auch eine Ölsperre in einem angrenzenden Bach. 

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„Großer Dank“
Die Helfer konnten ihren Einsatz nach etwa vier Stunden beenden. „Großer Dank gilt den privaten Traktoren für die professionelle und kameradschaftliche Zusammenarbeit“, erklärten die Floriani aus St. Veit. 

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