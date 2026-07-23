Aufwendige Bergung: Hoflader stürzte 200 Meter ab

Schwierige Bergung des Fahrzeugs

Die Bergung gestaltete sich aber schwierig. Aufgrund der unübersichtlichen Lage alarmierte der Einsatzleiter auch noch die Drohnengruppe Pongau. Mit Unterstützung weiterer Traktoren konnte das Fahrzeug dann geborgen werden. Um möglicherweise auslaufende Treibstoffe zu binden, errichteten die Einsatzkräfte auch eine Ölsperre in einem angrenzenden Bach.