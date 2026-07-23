500-Euro-Mitarbeiterprämie kommt steuerfrei

Der Nationalrat hat am 10. Juni ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht, das unter anderem die Möglichkeit einer steuerfreien Mitarbeiterprämie von bis zu 500 Euro für das zweite Halbjahr 2026 enthält.
Bis zu 500 Euro dürfen Chefs ihren Angestellten im zweiten Halbjahr 2026 steuerfrei als Bonus auszahlen. Der Maximalbetrag dafür von 1000 Euro im Jahr 2025 wurde auf 500 Euro im Jahr 2026 gesenkt.
Anspruch besteht nicht
So schön die Nachricht auch ist: Ein Anspruch auf den Bonus besteht gesetzlich nicht. Es bleibt eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Ob die 500 Euro tatsächlich gewährt werden, entscheidet am Ende der Chef. Gerechnet wird für das Budget mit einer zusätzlichen Belastung von 70 Millionen Euro im heurigen Jahr.
Übrigens: Eine Steuerfreiheit für Feiertagsarbeitsentgelte bis 400 Euro gilt auch für Beschäftigte in der Landwirtschaft und für Gemeindebedienstete.
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