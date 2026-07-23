500-Euro-Mitarbeiterprämie kommt steuerfrei

Anspruch besteht nicht

So schön die Nachricht auch ist: Ein Anspruch auf den Bonus besteht gesetzlich nicht. Es bleibt eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Ob die 500 Euro tatsächlich gewährt werden, entscheidet am Ende der Chef. Gerechnet wird für das Budget mit einer zusätzlichen Belastung von 70 Millionen Euro im heurigen Jahr.