„MrBeast“ eröffnet Freizeitpark in Saudi-Arabien

„Wenn wir Dinge tun, tun wir das häufig im Westen oder an anderen Orten, und ich wollte wirklich mal etwas Tolles für unsere Fans machen, die hier leben“, betonte der Youtuber. In Saudi-Arabien sind mehr als 75 Prozent der Bevölkerung unter 35 Jahre alt. Damit ist das Land der ideale Standort für den Freizeitpark des Youtubers, dessen Kanal vor allem von Kindern und jungen Leuten geschaut wird.