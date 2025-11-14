„MrBeast“ eröffnet Freizeitpark in Saudi-Arabien

Der bekannte Youtuber MrBeast hat in Saudi-Arabien einen von seinen Spiele-Videos inspirierten Freizeitpark eröffnet. Die Attraktion mit dem Namen „Beast Land“ eröffnete am Donnerstag in der Hauptstadt Riad und wird Besuchern bis zum 27. Dezember offenstehen.
Dem Kanal von James Stephen „Jimmy“ Donaldson, besser bekannt als MrBeast, folgen bei Youtube 450 Millionen Nutzer – mehr als jedem anderen Youtube-Kanal.
„Das Verrückteste, was ich je gemacht habe“
„Beast Land“ ist ein Projekt im Rahmen des jährlichen Festivals „Riyadh Season“, dessen Ziel es ist, Saudi-Arabien als Touristenziel zu etablieren. „Das ist das Verrückteste, was ich je gemacht habe“, sagte MrBeast in einem in Riad gedrehten Video.
Den Eingang zu dem Freizeitpark bildet ein riesiger blauer Tigerkopf im Stil des Logos von MrBeasts Youtube-Kanal. Im „Beast Land“ können Besucher Parcours-ähnliche Herausforderungen meistern – ähnlich den Spielen in MrBeasts Videos, bei denen Teilnehmer große Geldsummen gewinnen können.
„Wenn wir Dinge tun, tun wir das häufig im Westen oder an anderen Orten, und ich wollte wirklich mal etwas Tolles für unsere Fans machen, die hier leben“, betonte der Youtuber. In Saudi-Arabien sind mehr als 75 Prozent der Bevölkerung unter 35 Jahre alt. Damit ist das Land der ideale Standort für den Freizeitpark des Youtubers, dessen Kanal vor allem von Kindern und jungen Leuten geschaut wird.
Im Jahr 2023 wurde MrBeast vom „Times“-Magazin zu einem der einflussreichsten Menschen der Welt gekürt. Im selben Jahr schätzte das Magazin „Forbes“ sein Nettovermögen auf etwa eine halbe Milliarde Dollar (431,93 Millionen Euro).
