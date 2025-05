Ärger um MrBeast nach Video aus Maya-Stätten

Gouverneurin verteidigt MrBeast

Am Verhalten von MrBeast an den Maya-Stätten scheiden sich die Geister – nicht nur in sozialen Medien, sondern auch in der Regierung. Campeches Gouverneurin Layda Sansores etwa kritisierte das Kulturministerium und dankte dem YouTuber für seinen Besuch und das Teilen der Maya-Kultur.