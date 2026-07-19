An Interview with the Author
Philipp Blom: “AI Makes People Dependent”
Artificial intelligence (AI) knows everything, but does it make the right decisions? And why shouldn’t we believe everything it tells us? Bestselling author Philipp Blom has turned these burning questions into an opera that will premiere at the Donaufestwochen in Strudengau. The music is (posthumously) by Johann Sebastian Bach. The “Krone” invited Blom for an interview.
The climate crisis, wars, and artificial intelligence—for many, these are signs of a world in upheaval. Philipp Blom also grapples with these questions. The 56-year-old historian, bestselling author, and radio host—who hails from Hamburg and has long called Vienna home—analyzes the challenges of our time in his books. His next title, *Die strauchelnde Welt* (The Stumbling World), will be published this fall by Hanser Verlag.
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