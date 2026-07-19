Philipp Blom: “AI Makes People Dependent”

The climate crisis, wars, and artificial intelligence—for many, these are signs of a world in upheaval. Philipp Blom also grapples with these questions. The 56-year-old historian, bestselling author, and radio host—who hails from Hamburg and has long called Vienna home—analyzes the challenges of our time in his books. His next title, *Die strauchelnde Welt* (The Stumbling World), will be published this fall by Hanser Verlag.