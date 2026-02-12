Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück

Wieder Richtung Florida unterwegs

Auf ihrer Instagram-Seite gab Ocearch jetzt bekannt, dass der über vier Meter lange und 770 Kilogramm schwere Koloss 70 Kilometer südöstlich von Cape Fear (Bundesstaat North Carolina) geortet wurde. Das heißt, der XXL-Raubfisch war an der ganzen Atlantikküste entlang „Golf of Sr. Lawrence“ vor Neufundland auf Beutefang gewesen und nun wieder zurück in Richtung Florida gekehrt. Badegäste vor Miami Beach sollten gewarnt sein.