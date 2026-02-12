Vorteilswelt
„Krieger des Ozeans“

Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück

Wissen
12.02.2026 09:20
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.(Bild: instagram.com/ocearch)
Porträt von Christian Thiele
Porträt von krone.at
Von Christian Thiele und krone.at

Diesem Raubtier will man auf keinen Fall im Meer schwimmend begegnen. Vor einem Jahr stießen Meeresbiologen der Organisation Ocearch vor der Atlantikküste in Florida auf den größten männlichen Weißen Hai, der jemals statistisch erfasst wurde. Nun tauchte das Tier erneut vor der US-Küste auf.

Den Forschern gelang es im vergangenen Jahr, einen Peilsender am Meeresgiganten anzubringen. Dieser lieferte jetzt nach über zwei Monaten Sendepause ein neues „Ping“-Signal. Es belegt, dass das Revier von „Contender“ so riesengroß ist, wie er selbst. Die Forschungsorganisation bezeichnet den Hai sogar als „ultimativen Krieger des Ozeans“.

Auf der Website von Ocearch kann man die Route des Giganten verfolgen.
Auf der Website von Ocearch kann man die Route des Giganten verfolgen.(Bild: Screenshot ocearch.org/tracker)

Wieder Richtung Florida unterwegs
Auf ihrer Instagram-Seite gab Ocearch jetzt bekannt, dass der über vier Meter lange und 770 Kilogramm schwere Koloss 70 Kilometer südöstlich von Cape Fear (Bundesstaat North Carolina) geortet wurde. Das heißt, der XXL-Raubfisch war an der ganzen Atlantikküste entlang „Golf of Sr. Lawrence“ vor Neufundland auf Beutefang gewesen und nun wieder zurück in Richtung Florida gekehrt. Badegäste vor Miami Beach sollten gewarnt sein.

Lesen Sie auch:
Der junge Weiße Hai ging einem Fischer vor Montenegro ins Netz.
Seltene Sichtung
Fischer ging Weißer Hai in der Adria ins Netz
24.06.2025
Mittels GPS-Daten
Weißer Hai „zeichnet“ im Atlantik „Selbstporträt“
26.09.2022

„,Contenders‘ Sender wird auch in den kommenden Jahren weiterhin Echtzeit-Standortdaten liefern und damit die laufende Forschung zu Weißen Haien sowie Naturschutzmaßnahmen unterstützen“, erklärte Ocearch. Die Organisation fügte hinzu, dass der Namensgeber des Weißem Hais ein Unternehmen ist, das Ocearch Boote zur Unterstützung ihrer Offshore-Forschungsmissionen bereitstellt.

