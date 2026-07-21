Rapid-Kapitän Seidl: „Im Fußball geht es schnell!“

„Im Fußball kann immer was passieren“, erklärt Matthias Seidl eine Woche vor dem ersten Meisterschaftsmatch mit einem kleinen Grinsen im Gesicht. Der Rapid-Kapitän hat sich am Rande der Auftaktpressekonferenz der heimischen Fußball-Bundesliga mit „sportkrone.at“ über den aktuellen Kader, die Vorbereitung, Saisonziele und seinen Urlaub unterhalten.