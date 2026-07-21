Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skandal-Akte Paredes:

Prügel-Attacke, Gegner verhöhnt & Streit mit Messi

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.07.2026 07:43
Leandro Paredes (links) hat sich in seiner Karriere schon einige Dinge geleistet.
Leandro Paredes (links) hat sich in seiner Karriere schon einige Dinge geleistet.(Bild: AP/Abbie Parr)
Porträt von David Hofer
Porträt von Mario Drexler
Von David Hofer und Mario Drexler

Spätestens durch seinen Ausraster nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien (0:1 nach Verlängerung) hat Leandro Paredes in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gebracht. Dabei ist es nicht der erste Eintrag, der sich in der Skandal-Akte des Argentinien-Routiniers findet ... 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Moment des jüngsten Paredes-Eklats: Spaniens Fußballstars fielen sich nach dem 1:0-Sieg nach Verlängerung in die Arme. Doch plötzlich wurde es wild: Paredes war richtig sauer, stieß Eric Garcia um und packte ihn dann auch noch am Hals. Als Gavi seinem Teamkollegen zu Hilfe eilte, riss der Argentinier den nächsten Spanier zu Boden. 

Lesen Sie auch:
Argentiniens Leandro Paredes sorgte für unschöne Szenen nach Schlusspfiff.
Packt Würgegriff aus
„Idiot!“ Paredes brennen die Sicherungen durch
20.07.2026
Sorgt für Diskussionen
Dafür keine Karte? Aufregung um Argentinien-Foul
19.07.2026
„Gauchos“ nur zu zehnt
Übles Foul! Argentinien-Star fliegt vom Platz
19.07.2026

Argentiniens Coach Lionel Scaloni ging vehement dazwischen und verhinderte damit womöglich noch Schlimmeres. Meldungen über eine Rote Karte für Parades wurden durch die offizielle FIFA-Matchstatistik nicht bestätigt. Was aber bleibt, ist das Entsetzen in der Fußball-Welt über das skandalöse Verhalten des Routiniers. Aber es ist nicht das erste Mal, dass er unangenehm auffällt. 

Zeigte sich auch als schlechter Gewinner
Bei der WM 2022 sorgte er etwa auf dem Weg zum WM-Titel für gleich mehrere Skandale. Im Viertelfinale gegen die Niederlande schoss er etwa nach einem Foul den Ball mit voller Wucht in Richtung gegnerische Bank. Es folgte eine Rudelbildung und 15 Gelbe Karten wurden verteilt. 

Damit nicht genug, nach dem Sieg im Elfmeterschießen verhöhnte er auch noch die enttäuschten Niederländer. Vergleichbares passierte bei dieser WM nach dem Sieg im Halbfinale gegen England. „Die Falklandinseln gehören zu Argentinien. Sie werden immer zu Argentinien gehören“, lachte er angesprochen auf ein umstrittenes Transparent, das die Argentinier präsentiert hatten. Damit goss er nach der Niederlage zusätzliches Öl ins Feuer. 

Lesen Sie auch:
Zieht Lionel Messi endgültig einen Schlussstrich?
Das Ende scheint nahe
Bittere Tränen bei Messi: Ist es diesmal anders?
20.07.2026
Sportkrone Inside
Kein Happy End für Messi – Spanien ist Weltmeister
20.07.2026

Arroganzanfall gegen Brasilien-Star
In der WM-Qualifikation machte Paredes wiederum mit einem Arroganzanfall auf sich aufmerksam. Nach dem 4:1-Sieg gegen Brasilien schrie er seinen Gegenspieler Rodrygo an: „Ich habe zwei Copa Americas und eine Weltmeisterschaft gewonnen – und du nichts.“ 

Mit Lionel Messi und seinen Argentinien-Kollegen konnte sich Paredes wieder versöhnen.
Mit Lionel Messi und seinen Argentinien-Kollegen konnte sich Paredes wieder versöhnen.(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Und selbst vor Teamkollegen und dem argentinischen Fußball-Idol Lionel Messi macht der 32-Jährige keinen Halt. 2021 hatten die beiden drei Monate keinen Kontakt mehr, nachdem Paredes nach einem Sieg seines damaligen Teams Paris Saint-Germain gegen Messis Barcelona öffentlich abfällig über die Barca-Spieler gesprochen hatte. Mit Messi konnte er die Wogen wieder glätten – in der Fußballwelt wird er aber wohl kaum mehr Sympathien für sich gewinnen können. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.07.2026 07:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Spiel um Platz drei
England – Frankreich: Zehn-Tore-Wahnsinn im Video
Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
175.730 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
145.002 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
141.669 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2122 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1852 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1799 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Skandal-Akte Paredes:
Prügel-Attacke, Gegner verhöhnt & Streit mit Messi
Premiere für Traumpaar
„Unglaublich!“ Shiffrin und Kilde feiern WM-Finale
CONMEBOL prescht vor
Noch größere WM? Verband mit klarer Ansage an FIFA
Nach Besuch bei König
Eine Million Fans empfing Spanien-Helden in Madrid
Wegen Paredes und Co.
FIFA leitet Verfahren gegen Argentinien ein!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf