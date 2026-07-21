Prügel-Attacke, Gegner verhöhnt & Streit mit Messi

Und selbst vor Teamkollegen und dem argentinischen Fußball-Idol Lionel Messi macht der 32-Jährige keinen Halt. 2021 hatten die beiden drei Monate keinen Kontakt mehr, nachdem Paredes nach einem Sieg seines damaligen Teams Paris Saint-Germain gegen Messis Barcelona öffentlich abfällig über die Barca-Spieler gesprochen hatte. Mit Messi konnte er die Wogen wieder glätten – in der Fußballwelt wird er aber wohl kaum mehr Sympathien für sich gewinnen können.