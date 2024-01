Neugeborener Weißer Hai erstmals auf Film gebannt

Weiße Substanz könnte noch aus Gebärmutter sein

Auch die milchig-weiße Substanz sei ein Hinweis, dass es sich um ein Neugeborenes handle. Gregory B. Skomal, Ph.D., leitender Fischereiwissenschaftler an der Massachusetts Division of Marine Fisheries, erklärte: „Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass dies der Fall ist (Anm.: dass es sich um ein Hai-Baby handelt), wenn dieser milchig-weiße Belag darauf zurückzuführen ist, dass es sich kürzlich in der Gebärmutter befand.“ Es könnte aber auch sein, dass der Hai an einer Hauterkrankung leidet, räumten die Forscher von der UC Riverside ein.