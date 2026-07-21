Container am Flughafen verhindern Wartezeiten

Wer in Zukunft aus einem Drittstaat am Flughafen Innsbruck ankommt, könnte den ersten Stopp nicht mehr im Terminal, sondern in einem Container am Vorfeld machen. Grund: Mit dem neuen europäischen Entry/Exit-System (EES) werden Grenzkontrollen deutlich aufwendiger – dafür schafft der Flughafen zusätzliche Kapazitäten.