Gewaltsame Proteste nach Tod bei Polizeieinsatz

Gedenkfeier eskaliert

Der sozialdemokratische Bürgermeister von Bologna, Matteo Lepore, rief zu einer öffentlichen Gedenk- und Solidaritätskundgebung mit der Familie des Verstorbenen am Montagabend auf. Ziel der Versammlung war es, „Wahrheit und Gerechtigkeit im Todesfall zu fordern“.

„Polizisten sind Mörder“

Bei der Kundgebung kam es zu gewaltsamen Protesten. Sicherheitsbeamte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein, nachdem Protestierende unter anderem einen Feuerwerkskörper in der Nähe eines Polizeigebäudes gezündet hatten. Hunderte Menschen versammelten sich zur Demonstration im Zentrum Bolognas. Europaminister Tommaso Foti bezeichnete Sprechchöre wie „Polizisten sind Mörder“ und „Die ganze Welt hasst euch“ als beschämend.