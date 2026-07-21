Matthias Schweighöfer spielt in Kulthorrorfilm mit



Der Originalfilm „Conjuring – Die Heimsuchung“ (2013) spielte in einem alten Farmhaus in Rhode Island, wo die Familie Perron von unheimlichen Erscheinungen terrorisiert wird. Die Parapsychologen Ed und Lorraine Warren, dargestellt von Vera Farmiga und Patrick Wilson, kommen helfend hinzu und geraten selbst in die Gruselspirale. Es folgten drei Fortsetzungen, zuletzt „Conjuring 4: Das letzte Kapitel“ (2025). In der kommenden Prequel sollen Garrett Wareing und Amanda Fix die jungen Dämonologen spielen.