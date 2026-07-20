„Solche Beschädigungen treffen letztlich uns alle“

Das sagt der Ortschef

Wir sprachen mit Bürgermeister Peter Breitenauer (SPÖ): „Die Anlage ist insgesamt 22.000 Quadratmeter groß. Wir haben sie in den vergangenen Jahren ausgebaut, sie wird auch sehr gut angenommen. Was mich persönlich wahnsinnig ärgert: Ich verstehe, dass einmal etwas schiefgehen kann. Aber meine Generation ist noch so erzogen worden, dass man für einen Fehler einsteht. Wenn man einen Blödsinn gemacht hat, dann steht man dazu. So war das. Aber das ist vorbei. Mittlerweile werden Sportstätten für die Allgemeinheit schon vor der Eröffnung beschmiert. Das war auch in Asten so.“