„Die Tour und ich werden keine Freunde mehr“

„Mir tu alles weh“, seufzt der sonst stets gut gelaunte 24-Jährige beim Gespräch mit der „Krone“. Verständlich, machte er doch bei gut 60 km/h Bekanntschaft mit dem rauen Asphalt der Straße zwischen Zell am See und Bischofshofen. „Ich habe mich gerade zurückfallen lassen, um Flachen zu holen, da hat mich ein Norweger brutal geschnitten und ich bin gestürzt“, schildert Tim seinen Unfall. Bei dem er sich eine Rippe brach, die Lymphgefäße schwer lädierte und die linke Seite großflächig aufschürfte.