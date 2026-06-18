„Mozartverkäufer“ drohen jetzt hohe Strafen

Donnerstagmittag kündigte Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) mitten am Stephansplatz jetzt eine neue „Aktion scharf“ an. Unterstützung gab es dabei von City-Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP), Dompfarre Toni Faber und Staatsoperndirektor Bogdan Roščić und Wien Tourismus-Chef Norbert Kettner. Wird ab 1. Juli ein illegaler Verkäufer von der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt erwischt, wird es richtig teuer.

2025 wurden an 26 Aktionstagen insgesamt 303 Ticketverkäufer im ersten Bezirk überprüft. Dabei wurden laut Walter Hillerer, Chef der Gruppe Sofortmaßnahmen, insgesamt 136 Verstöße festgestellt. 2026 wurden bis Mitte Mai an 9 Aktionstagen insgesamt 75 Ticketverkäufer in der Inneren Stadt überprüft und 34 Verstöße festgestellt.