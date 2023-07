Warum Mozart täglich zweimal zum Friseur muss

Kampf um die besten Verkaufsplätze

Der 30-jährige kritisiert im Gespräch mit der „Krone“, dass sich viele der fliegenden Kartenverkäufer nicht an die Vorgaben der Stadt halten würden. Dabei ist das harte Gewerbe seit 2020 streng reglementiert. In der City gibt es seither fünf Orte, an denen bis zu sechs Verkäufer stehen dürfen. Unter anderem auf dem Stock-im-Eisen-Platz bzw. Graben, auf dem Michaelerplatz oder eben vor der Oper. Eine Sperrzone gibt es auf dem Stephansplatz, unmittelbar vor dem Dom. Doch auch diese wird von einigen schwarzen Schafen nicht eingehalten. Von der Gruppe für Sofortmaßnahmen heißt es dazu, dass eine regelmäßige Überprüfung angestrebt wird.