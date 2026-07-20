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Zverev und Thomalla zeigen Nachwuchs auf Ibiza

Society International
20.07.2026 13:00
Alexander Zverev und Sophia Thomalla genießen mit Dackel „Buba“ eine Bootstour auf Ibiza.
Alexander Zverev und Sophia Thomalla genießen mit Dackel „Buba“ eine Bootstour auf Ibiza.(Bild: https://www.instagram.com/p/Da8mORSualR)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Tennis-Star Alexander Zverev (29) und Freundin Sophia Thomalla (36) schicken verliebte Urlaubsgrüße aus Ibiza. Genauer gesagt: Nicht das Paar selbst, sondern ihr süßer Vierbeiner entzückt auf dem eigenen Instagram-Profil mit einem herzigen Schnappschuss.

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Nach einer anstrengenden Saison und der Niederlage im Wimbledon-Finale gönnt sich der Tennis-Profi eine Auszeit mit Freundin Sophia Thomalla auf Ibiza. Stets an der Seite des Paares: Die Dackel „Mishka“ und „Buba“.

Traumurlaub mit Mama und Papa
Den Dackel „Mishka“ hatte Alexander seiner Freundin geschenkt, nachdem ihr letzter Hund verstorben war. Der zweite Dackel „Buba“ war dann wiederum ein Geschenk von Sophia an ihren Alexander. Zu viert gönnt sich die kleine Familie nun einen Traumurlaub auf der schönen spanischen Insel.

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An der sonnigen Auszeit lässt die kleine Familie ihre Fans teilhaben: Ein süßer Instagram-Post zeigt das Paar auf einer Bootstour mit Dackel „Buba“ auf dem Arm. Der Sonnenuntergang im Hintergrund macht die Idylle perfekt. „Meine Eltern haben mich auf eine Boots-Tour mitgenommen“, heißt es neben dem Posting. Die Fans des Paares sind entzückt. „Wunderschöne Eltern hast du – genieß den Urlaub“, heißt es in einem Kommentar.

Hier zeigt sich Dackel Buba mit seinen Eltern auf Instagram:

Dackel begeistern auf Instagram
Wie so manch anderer Promi haben Zverev und Thomalla für ihre Hunde ein Instagram-Profil angelegt. Dabei zählen die Vierbeiner schon 34.500 Follower. Hier zeigt sich Papa Zverev auch gerne von seiner sanften Seite: Wie etwa beim Kuscheln mit Baby-Dackel auf der Schulter oder beim Mittagsschläfchen mit Hündchen im Bett.

Hier kuschelt Zverev mit seinem Welpen:

Leidenschaftliche Hunde-Eltern
Zverev und Thomalla lernten sich über gemeinsame Freunde in Berlin kennen, seit 2021 sind die beiden ein Paar. Sie haben noch keine gemeinsamen Kinder, doch die beiden Dackel „Mishka“ und „Buba“ machen ihr Glück perfekt. Alexander Zverev hat eine kleine Tochter aus der Beziehung mit Ex-GNTM-Kandidatin Brenda Patea.

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