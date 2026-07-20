Zverev und Thomalla zeigen Nachwuchs auf Ibiza

An der sonnigen Auszeit lässt die kleine Familie ihre Fans teilhaben: Ein süßer Instagram-Post zeigt das Paar auf einer Bootstour mit Dackel „Buba“ auf dem Arm. Der Sonnenuntergang im Hintergrund macht die Idylle perfekt. „Meine Eltern haben mich auf eine Boots-Tour mitgenommen“, heißt es neben dem Posting. Die Fans des Paares sind entzückt. „Wunderschöne Eltern hast du – genieß den Urlaub“, heißt es in einem Kommentar.



Hier zeigt sich Dackel Buba mit seinen Eltern auf Instagram: