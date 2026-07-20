Sami Sheen: Bekomme keinen Cent von Papa Charlie!

Eifersucht auf jüngere Schwester?

Besonders ärgert sie, dass ihr Vater ihre ein Jahr jüngere Schwester Lola ihrer Ansicht nach deutlich großzügiger behandelt. So habe sie erfahren, dass Charlie Sheen Lola ein Auto bar bezahlt habe – „für fucking viel Geld“. Daraufhin habe sie ihren Vater gefragt, ob er ihr stattdessen ein Pferd im gleichen Wert kaufen würde. „Das war vor ein paar Wochen – und das letzte Mal, dass wir Kontakt hatten“, erzählte Sami.