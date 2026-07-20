Sami Sheen: Bekomme keinen Cent von Papa Charlie!

„Wenn ich Daddys Geld hätte, würde ich es zugeben!“ Mit deutlichen Worten rechnet Charlie Sheens Tochter Sami (22) mit Kritikern auf Social Media ab. Immer wieder werde behauptet, sie führe dank des Vermögens ihres berühmten Vaters ein Luxusleben.
Auf TikTok stellt sie nun klar: Sie sei finanziell komplett auf sich allein gestellt – und verdient ihr Geld mit OnlyFans.
Die 22-Jährige meldete sich vor vier Jahren, direkt nach ihrem 18. Geburtstag, auf der Erotikplattform an. Während Charlie Sheen diesen Schritt öffentlich kritisierte, stellte sich Mutter Denise Richards demonstrativ hinter ihre Tochter – und eröffnete später sogar selbst einen OnlyFans-Account.
„Seit vier Jahren keinen Cent!“
Für Sami ist es „total frustrierend“, ständig als „Nepo-Baby“ abgestempelt zu werden. „Dieser Mann hat mir seit über vier Jahren keinen Cent mehr gegeben“, betonte sie. „Ich lebe seit meinem 18. Lebensjahr ausschließlich von meinem eigenen Einkommen.“
Eifersucht auf jüngere Schwester?
Besonders ärgert sie, dass ihr Vater ihre ein Jahr jüngere Schwester Lola ihrer Ansicht nach deutlich großzügiger behandelt. So habe sie erfahren, dass Charlie Sheen Lola ein Auto bar bezahlt habe – „für fucking viel Geld“. Daraufhin habe sie ihren Vater gefragt, ob er ihr stattdessen ein Pferd im gleichen Wert kaufen würde. „Das war vor ein paar Wochen – und das letzte Mal, dass wir Kontakt hatten“, erzählte Sami.
Sie stellte dann noch einmal klar: Ihr Vater unterstützt sie finanziell überhaupt nicht. Auch das Strandhaus, in dem sie heute lebt, habe sie sich selbst finanziert. Um dann auf ihre operativ vergrößerten Brüste zu zeigen: „Diese Titten haben das bezahlt!“
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