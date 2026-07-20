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Sylvie Meis zeigt das ultimative Beach-Styling

Society International
20.07.2026 16:00
Sylvie Meis zeigt, wie edel Hellblau & Chunky Jewelry diesen Sommer wirken.
Sylvie Meis zeigt, wie edel Hellblau & Chunky Jewelry diesen Sommer wirken.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Hauch von Hollywood auf der Kykladen-Insel: Sylvie Meis wurde auf Mykonos in einem atemberaubenden, hellblauen Bikini gesichtet. Doch es war nicht nur der zarte Pastellton, der für Aufsehen sorgte – die Moderatorin lieferte gleichzeitig die ultimative Inspiration für das perfekte Beach-Styling.

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Wer glaubt, dass Schmuck am Strand fehl am Platz ist, wird von Sylvie Meis eines Besseren belehrt. Während der Hellblau-Ton („Baby Blue“) des Bikinis sanft ihren sommerlichen Teint unterstrich und für maximale Frische sorgte, brachte ihr Styling das Outfit auf ein neues Glamour-Level.

Der Trick: Layering & Statement-Pieces
Statt auf Zurückhaltung setzte Sylvie auf ein opulentes Accessoire-Ensemble.

Sommerlich und glamourös: Sylvie Meis setzt auf Mykonos auf einen hellblauen Bikini und ...
Sommerlich und glamourös: Sylvie Meis setzt auf Mykonos auf einen hellblauen Bikini und kombiniert ihn mit auffälligem Goldschmuck.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Gliederketten (Chunky Chains) aus Gold oder Silber: Sie lenken den Blick gekonnt auf das Dekolleté und verleihen dem schlichten Bikinischnitt Tiefe.

Mehr ist mehr: Mit mehreren Halsketten, Statement-Ohrringen und Armband-Stacking macht Sylvie ...
Mehr ist mehr: Mit mehreren Halsketten, Statement-Ohrringen und Armband-Stacking macht Sylvie Meis ihren Beach-Look zum Hingucker.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Auffällige Ohrhänger: Schwingende Ohrringe im Ozean-Design bringen Dynamik in den Look und umrahmen das Gesicht perfekt – besonders bei nassem oder vom Meerwind verwehtem Haar.

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Armband-Stacking: Mehrere kombinierte Armbänder an den Handgelenken sorgen für den typischen Boho-Glamour, der wie gemacht für die Beach-Clubs auf Mykonos ist.

Mykonos-Glow pur: Der zarte Baby-Blue-Ton des Bikinis harmoniert perfekt mit Sylvie Meis‘ ...
Mykonos-Glow pur: Der zarte Baby-Blue-Ton des Bikinis harmoniert perfekt mit Sylvie Meis‘ gebräuntem Teint und den glänzenden Accessoires.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Das Fazit für die Saison
Sylvie Meis beweist einmal mehr ihr Gespür für Trends. Zartes Hellblau kombiniert mit glänzendem Schmuck verwandelt den klassischen Bikini-Look augenblicklich von „schlicht“ zu „High-Fashion“. Ein Trend, den wir uns für den nächsten Urlaub definitiv abschauen!

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