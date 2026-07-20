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Heimlich vor dem Altar

Mel C heiratete in geliehenem Beckham-Kleid

Society International
20.07.2026 14:56
Mel C und Chris Dingwall sind Mann und Frau! Sie haben gleich zweimal geheiratet!
Mel C und Chris Dingwall sind Mann und Frau! Sie haben gleich zweimal geheiratet!(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Camera Press / James Peltekian, APA-Images / Giles Anderson)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mel C hat Chris Dingwall in einer geheimen Zeremonie in Sydney, Australien, geheiratet, bevor das Paar dann am Samstag (18. Juli) eine aufwendige Hochzeitsfeier im Vereinigten Königreich veranstaltete.

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Die ehemalige Spice-Girls-Sängerin (52) feierte am Wochenende gemeinsam mit Freunden und Familie im Country House Cumbria im Lake District im Nordwesten Englands.

Nun wurde bekannt, dass das Paar seine Ehe bereits zuvor in einer rechtsgültigen Zeremonie in Chris‘ australischer Heimat geschlossen hatte, bevor es nach Großbritannien zurückflog.

Plötzlich ohne Kleid -Victoria Beckham hilft spontan
Mel – mit bürgerlichem Namen Melanie Chisholm – stand wenige Tage vor ihrer Reise nach Australien plötzlich ohne Hochzeitskleid da. Da sprang ihre ehemalige Bandkollegin und heutige Modedesignerin Victoria Beckham ein.

Victoria erzählte dem „Vogue“-Magazin: „Ich war gerade mit Melanie beim Abendessen und fragte sie, was sie so vorhat. Ganz beiläufig erzählte sie mir, dass sie in zwei Tagen nach Australien fliegt und heiratet! Als ich sie fragte, was sie tragen würde, sagte sie, sie habe eines meiner Kleider bestellt, aber es habe leider nicht richtig gepasst und es sei keine Zeit mehr geblieben, es vor der Abreise ändern zu lassen. Ich hatte genau dieses Kleid in meinem eigenen Kleiderschrank und bot ihr an, es auszuleihen.“ Mel C ergänzte: „Victorias Kleid war mein ,etwas Geliehenes‘. Das war etwas ganz Besonderes.“

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Nachdem Victoria ihr das Kleid aus ihrem eigenen Kleiderschrank geliehen hatte, bot sie außerdem an, für die Zeremonie in Großbritannien ein neues Brautkleid zu entwerfen. Sie sagte: „Natürlich habe ich angeboten, ihr ihr Traumkleid anzufertigen.“

Mel beschrieb das zweite Kleid so: „Victoria wollte es viel persönlicher auf mich zuschneiden. Sie fand wunderschöne Vintage-Spitze, und alles wurde ganz sorgfältig in den perfekten Farbton eingefärbt. Es ist sehr schmeichelhaft geschnitten und hat einen tiefen Rückenausschnitt.“ Die Sängerin bezeichnete die Zeremonie als „ziemlich schlicht – entspannt, romantisch und stilvoll“.

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