Mel C heiratete in geliehenem Beckham-Kleid

Victoria erzählte dem „Vogue“-Magazin: „Ich war gerade mit Melanie beim Abendessen und fragte sie, was sie so vorhat. Ganz beiläufig erzählte sie mir, dass sie in zwei Tagen nach Australien fliegt und heiratet! Als ich sie fragte, was sie tragen würde, sagte sie, sie habe eines meiner Kleider bestellt, aber es habe leider nicht richtig gepasst und es sei keine Zeit mehr geblieben, es vor der Abreise ändern zu lassen. Ich hatte genau dieses Kleid in meinem eigenen Kleiderschrank und bot ihr an, es auszuleihen.“ Mel C ergänzte: „Victorias Kleid war mein ,etwas Geliehenes‘. Das war etwas ganz Besonderes.“