Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

200.000 Kristalle!

Shakira begeistert in Kleid aus Swarovski-Steinen

Society International
20.07.2026 15:18
Ein funkelnder WM-Moment: Shakira begeistert die Fans in einem eigens für das Finale entworfenen ...
Ein funkelnder WM-Moment: Shakira begeistert die Fans in einem eigens für das Finale entworfenen Roberto-Cavalli-Look mit mehr als 200.000 Swarovski-Kristallen.(Bild: Krone-Collage/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Popstar Shakira hat beim Halbzeitprogramm des Fußball-WM-Finales im MetLife Stadium bei New York mit einem aufwendig gefertigten Bühnenoutfit für Aufsehen gesorgt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die kolumbianische Sängerin trat mit dem offiziellen WM-Song „Dai Dai“ auf und trug ein eigens für den Auftritt entworfenes Kleid des italienischen Modehauses Roberto Cavalli mit mehr als 200.000 Swarovski-Kristallen bestickt.

Body in 120 Stunden bestickt
Das Kostüm wurde von Kreativdirektor Fausto Puglisi für Cavalli entworfen und bestand aus Federn in Rosa- und Gelbtönen. Nach Angaben des Designers war das Outfit vollständig von Hand mit den Swarovski-Kristallen bestickt. Allein die Stickarbeiten am Body hätten mehr als 120 Stunden in Anspruch genommen, die Fertigung insgesamt rund zwei Wochen gedauert, verlautete aus dem Modehaus.

Cavalli veröffentlicht ein Video, das den Entstehungsprozess des Kleides zeigt:

Designer schwärmt auf Instagram
Puglisi richtete nach dem Auftritt auf Instagram liebevolle Worte an Shakira und schwärmte von ihrem Look in seiner Kreation: „Liebe Shakira, gestern Abend war einfach alles wunderschön! Du bist stark, wunderschön und strahlst in meinem Cavalli-,Tropics Rainbow‘-Design. Ich liebe dich.“

Shakira trat zum zweiten Mal bei einem WM-Finale auf
„Ich wollte einen starken, fröhlichen und festlichen Look, der die Energie des Auftritts widerspiegelt und zugleich der Bedeutung dieses Anlasses gerecht wird“, erklärte Shakira dem Modemagazin „Vogue“. Die Sängerin hat auch die Farbgestaltung mitentwickelt. Diese orientiere sich an warmen Tönen.

Lesen Sie auch:
Letizia präsentierte sich beim WM-Finale in New York in einem wunderschönen roten Kleid.
Königin zeigt Farbe
Darum kam Letizia zum WM-Finale in Rot
20.07.2026
Queen im WM-Glaskasten
Fassungslose Letizia von Töchtern getrennt!
20.07.2026

Für Shakira war es der zweite Auftritt bei einem WM-Finale. Bereits 2006 war sie bei der Endspielveranstaltung in Berlin aufgetreten. Beim diesmaligen Finale setzte sich Spanien gegen Argentinien nach Verlängerung mit 1:0 durch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
20.07.2026 15:18
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Shakira
New York
Swarovski
WM-Finale
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
172.550 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
142.124 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
129.440 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2120 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1845 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1817 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Mehr Society International
Mykonos-Glow
Sylvie Meis zeigt das ultimative Beach-Styling
200.000 Kristalle!
Shakira begeistert in Kleid aus Swarovski-Steinen
Heimlich vor dem Altar
Mel C heiratete in geliehenem Beckham-Kleid
Hausverbot!
Fitness-Influencerin aus Fitnessstudio verbannt
Nach Grand Slams
Zverev und Thomalla zeigen Nachwuchs auf Ibiza
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf