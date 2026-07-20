Shakira begeistert in Kleid aus Swarovski-Steinen

Body in 120 Stunden bestickt

Das Kostüm wurde von Kreativdirektor Fausto Puglisi für Cavalli entworfen und bestand aus Federn in Rosa- und Gelbtönen. Nach Angaben des Designers war das Outfit vollständig von Hand mit den Swarovski-Kristallen bestickt. Allein die Stickarbeiten am Body hätten mehr als 120 Stunden in Anspruch genommen, die Fertigung insgesamt rund zwei Wochen gedauert, verlautete aus dem Modehaus.