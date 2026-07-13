Mit dem Sager hatte Zverev Lacher auf seiner Seite

Sinner wieder „on fire“

Bereits in Paris war er in Abwesenheit von Alcaraz, der wegen seiner Handgelenksverletzung auch in Wimbledon fehlte, der haushohe Favorit gewesen, scheiterte aber in der 2. Runde mit einem Hitzeschock. Diesmal wackelte Sinner in der 1. Runde gegen Miomir Kecmanovic, als er über 5 Sätze musste, war aber am Ende wie erwartet der klar beste Spieler – auch im Halbfinal gegen Novak Djokovic.