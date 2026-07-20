Spears-Sohn platzt Kragen: „Mama ist kein Klon!“

Im Gespräch mit der amerikanischen „Vogue“ sagte Jayden auf die Frage nach Britneys Reaktion: „Oh mein Gott, sie war so nervös wegen uns. Sie wollte einfach sicherstellen, dass wir das wirklich machen möchten. Sie konnte zwar nicht bei uns sein, aber sie schickte Blumen in unser Hotel, um uns Glück zu wünschen, und rief uns ständig an oder schrieb Nachrichten. Es war schön, diese Unterstützung zu spüren, bevor wir auf den Laufsteg gingen.“