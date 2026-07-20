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Vereinzelt Gewitter

Sonniger Wochenstart, aber die Hitze macht Pause

Österreich
20.07.2026 05:00
Ein Eis ist jedenfalls drin – und es schmilzt nicht ganz so schnell.
Ein Eis ist jedenfalls drin – und es schmilzt nicht ganz so schnell.(Bild: Irina Schmidt - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Pause für die heiße Sommerzeit: Der Montag startet in ganz Österreich zwar mit recht sonnigem Wetter, schweißtreibende Hitze ist aber bei Weitem nicht zu erwarten. Zusätzlich ziehen immer wieder Wolken über den Himmel. Vereinzelt können auch noch Schauer und Gewitter niedergehen.

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Den 30er zu suchen, ist am Montag jedenfalls vergebene Liebesmüh. Es wird zwar sommerlich warm, das Quecksilber erreicht aber nur Werte von bis zu 28 Grad. 

Nur wenige Schauer
Vor allem am Vormittag zeigt sich oft die Sonne, dichtere Wolken ziehen dann ab dem Nachmittag auf. An der Alpensüdseite sowie im Südosten Österreichs muss am Montag auch mit einigen Regenschauern gerechnet werden, mitunter gehen auch Gewitter nieder.

Am Bodensee sowie im Norden und Osten bleibt es hingegen meist ganztags trocken bei einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. 

Auch in den kommenden Tagen macht die Hitze Pause, mancherorts ist es sogar eine Spur zu kühl für die Jahreszeit.

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