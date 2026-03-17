Wenn menschliche Ignoranz zum Todesurteil wird

Zwischen zweitem und sechstem Stock

Was dabei paradox klingt, ist veterinärmedizinisch belegt: Stürze aus dem zweiten bis sechsten Stockwerk – also genau jener Höhe, in der die meisten österreichischen Wohnungen liegen – sind statistisch am gefährlichsten. Die Fallhöhe reicht aus, um beim Aufprall schwere Verletzungen zu verursachen, nicht aber, um jenen Punkt zu erreichen, an dem sich der Körper reflexartig entspannt und stabilisiert. Weicher Untergrund ist die Ausnahme, Asphalt und Beton die Regel. Die Schwere der Verletzungen bleibt in jedem Fall erschreckend.