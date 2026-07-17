Küche in Wohnhaus in Salzburg-Maxglan in Flammen

Später Einsatz für die Salzburger Floriani. Kurz vor 23 Uhr ist im Salzburger Stadtteil Maxglan ein Feuer in einem Mehrparteienwohnhaus ausgebrochen. Aus dem obersten Fenster des Gebäudes schlagen Flammen.
Nach ersten Informationen ist der Brand in der Küche einer Wohnung im obersten Stock des Hauses ausgebrochen. Es handelt sich bei dem Objekt um ein Mehrparteienhaus, das nahe an der Innsbrucker Bundesstraße liegt.
Eine Person musste vor Ort versorgt werden. In welchem Zustand sie sich genau befindet, ist derzeit noch unklar.
Eine baldige Rückkehr in das Gebäude dürfte auch für die umliegenden Parteien der Brandwohnung schwierig werden. Flammen schlugen aus dem Fenster der betroffenen Wohnung.
Zu Redaktionsschluss waren die Löscharbeiten noch in vollem Gange.
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