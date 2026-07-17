Das Brickerl kostet heute weniger als 1976

Die Zutaten mögen sich verändert haben, und kleiner ist das Brickerl auch geworden, aber immerhin: Der Freibad-Klassiker widersetzt sich auch insofern allen Trends, als er heute billiger ist als vor 50 Jahren: Damals kostete das noch „Schoko-Brickerl“ heißende Eis 2,50 Schilling. Das wären aktuell 70 Cent. Zumindest wenn man eine Packung mit acht Stück kauft, kommt man also in den meisten Geschäften heute mit rund 10 Cent weniger pro Eislutscher davon.