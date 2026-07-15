Haaland sorgt für den Fashion-Moment des Sommers

Erling Haaland (25) hat mal wieder geschafft, woran selbst viele Luxusmarken scheitern: Er sorgt mit einem einzigen Auftritt für einen Fashion-Hype. Nach Norwegens WM-Aus stieg der Manchester-City-Star in Oslo aus dem Mannschaftsflieger und alle starrten auf das gleiche Accessoire. Nein, nicht auf seine Sonnenbrille. Nicht auf seine Kleidung.
Wer sich vom skurrilen Waschbären nicht ablenken ließ, blickte direkt auf Haalands Arm: Dort prangte eine neue Dolce-&-Gabbana-Tasche, die nach seinem Auftritt prompt zum Kult wurde.
Doch ganz typisch Haaland: Die edle Designer-Tasche war nicht einmal der größte Hingucker. In der anderen Hand schleppte der Torjäger einen ausgestopften Waschbären, der eine Flasche Alkohol festhielt. Für den skurrilen Deko-Klassiker und weitere Souvenirs soll der Norweger während seiner USA-Reise Berichten zufolge rund 10.000 Dollar ausgegeben haben. Die absurde Mischung aus Luxus-Mode und Wildwest-Kitsch machte die Bilder innerhalb kürzester Zeit zum Internet-Hit.
Gerade erst am Laufsteg, hängt sie schon an Erlings Schulter
Bei der Tasche handelte es sich um ein brandneues Modell der „Sicily“-Linie von Dolce & Gabbana. Das Stück war erst wenige Wochen zuvor bei der Herrenmode-Schau für Frühjahr/Sommer 2027 in Mailand präsentiert worden. Kaum wurde Haaland mit dem Modell fotografiert, diskutierten Modefans im Netz bereits über die neue It-Bag des Sommers.
Der Waschbär hat ebenfalls seine eigene Geschichte. Das Präparat namens „Whiskey Raccoon“ soll rund 750 Dollar gekostet haben und wurde von Haaland in einem Westernladen in Dallas gekauft. Dort deckte sich der Norweger während der Weltmeisterschaft auch mit Cowboyhut, Stiefeln und weiteren Texas-Souvenirs ein. Später scherzte er auf Social Media über seinen ungewöhnlichen Begleiter: „Er ist mir nach Hause gefolgt.“
USA-Heimkehr, Besuch im Schloss & Abflug nach Italien
Lange blieb Haaland in seiner Heimat allerdings nicht. Während tausende Fans vor dem Schloss die norwegische Nationalmannschaft feierten, hielt sich der Star-Stürmer im Hintergrund. Nach einem kurzen Termin mit der Königsfamilie zog es ihn direkt wieder in den Süden.
Gemeinsam mit seiner Partnerin Isabella Haugseng Johansen und der Familie reiste er nach Italien weiter.
Dort tauchte Haaland jetzt im weißen Anzug bei der exklusiven Dolce-&-Gabbana-Show „Alta Sartoria“ in Taormina auf. An der Seite von Isabella wurde der Fußball-Star plötzlich selbst zum Fashion-Gast und bewies einmal mehr, dass er längst nicht nur auf dem Spielfeld Aufmerksamkeit erzeugt.
Fest steht: Den WM-Pokal hat Haaland nicht mit nach Hause gebracht. Dafür aber einen ausgestopften Waschbären und eine Designer-Tasche, über die jetzt die ganze Modewelt spricht.
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