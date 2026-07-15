Haaland sorgt für den Fashion-Moment des Sommers

Gerade erst am Laufsteg, hängt sie schon an Erlings Schulter

Bei der Tasche handelte es sich um ein brandneues Modell der „Sicily“-Linie von Dolce & Gabbana. Das Stück war erst wenige Wochen zuvor bei der Herrenmode-Schau für Frühjahr/Sommer 2027 in Mailand präsentiert worden. Kaum wurde Haaland mit dem Modell fotografiert, diskutierten Modefans im Netz bereits über die neue It-Bag des Sommers.