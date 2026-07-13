„Idiot!“ Zoff zwischen Keane und Haaland eskaliert

Späte Rache

Aber das Brutalo-Foul hatte auch seine Vorgeschichte: Es war 1997, als Manchester United gegen Leeds United spielte. Keane versuchte, Haaland zu attackieren, verletzte sich dabei jedoch selbst schwer am Kreuzband und fiel rund neun Monate aus. Während Keane verletzt am Boden lag, stellte sich Haaland über ihn und warf ihm vor, die Verletzung nur vorzutäuschen. Keane empfand das als große Demütigung und rächte sich dafür im Stadtderby drei Jahre später.