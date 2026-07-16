„Aufgebrachte“ Vogelspinne in Wohnung ausgebüxt

Alle Menschen mit Arachnophobie – also der Angst vor Spinnen – müssen jetzt ganz tapfer sein. In einem Mehrparteienhaus in Wels war am Mittwoch eine Vogelspinne aus ihrem Terrarium entkommen. Feuerwehrleute rückten aus, um das Tier zu suchen.
Am Mittwochnachtmittag schlug ein Tierbesitzer in der Wels-Vogelweide Alarm, weil sein Haustier das Weite gesucht hatte. Als die Feuerwehr in dem Mehrparteienhaus eintraf, stellte sich heraus, dass eine Vogelspinne ausgebüxt war.
In Möbelstück versteckt
Laut dem Besitzer sei das Tier vor seinem Verschwinden „sehr aufgebracht“ gewesen. Gemeinsam mit dem Wohnungsmieter zerlegten die Florianis ein Möbelstück. Darin wurde die Spinne entdeckt und wieder sicher verwahrt.
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