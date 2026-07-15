Ärger über „Verwirrspiel“ auf Margaretens Straßen

Die SPÖ Margareten kritisiert vor allem, dass die Bezirksvorstehung „über alle Köpfe hinweg“ entscheide. Auch in der Bezirkssitzung sei dies nicht thematisiert worden.

Luxenberger erklärte auf „Krone“-Anfrage, dass die Änderungen nicht einer „spontanen Laune“ entsprangen, sondern auf Beschwerden beruhen. Die aktuelle „Eingewöhnungsphase“ sei normal. Die Anrainer seien postialisch informiert worden.