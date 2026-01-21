Leere Auslagen: Was ist los am Margaretenplatz?

Erst eingezogen, nun wieder weg

Gute Nachrichten gibt es zumindest auf der Pilgramgasse. Dort hatte das Grey Kaffee erst Anfang 2025 einen zweiten Standort aufgemacht, nur um ihn wenige Monate später wieder zu schließen. Das Lokal sei zu groß gewesen, erklärt Inhaber Dominik Geistberger.