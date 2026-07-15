Wirbel um Verbot von Wasserschalen für Wildtiere

„Krone“ hat nachgefragt

Die Stadt Wien widerspricht der Darstellung deutlich, dass Tiere quasi verdursten würden, wenn nicht an jedem Eck ein gefüllter Napf steht: „Wildtiere sind grundsätzlich gut an ihren Lebensraum angepasst und nutzen natürliche Wasserstellen, Feuchtbiotope, Gewässer oder öffentliche Trinkbrunnen. Gerade während Hitzeperioden verlegen viele Tiere ihre Aktivitäten in die kühleren Morgen-, Abend- und Nachtstunden“, erklärt eine Sprecherin aus dem Rathaus. Mit Grünflächen, naturnahen Gewässern und neuen Lebensräumen – etwa den Wiener Wäldchen – schaffe die Stadt zusätzliche Rückzugsorte und Wasserquellen.