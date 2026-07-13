Flammeninferno sorgt für Ausnahmezustand vor Paris

Besonders spektakulär verlief der Einsatz der beiden Löschflugzeuge vom Typ Canadair: Sie schöpften ihr Löschwasser im Tiefflug direkt aus der Seine. Zusätzlich waren Löschhubschrauber, ein Beobachtungsflugzeug sowie bereits seit Sonntag zwei Dash-Flugzeuge im Einsatz, die Brandhemmer über dem betroffenen Gebiet abwarfen. Insgesamt sollten bis zu 500 Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpfen. Landwirte aus der Region unterstützten die Einsatzkräfte mit Traktoren und Wassertanks.