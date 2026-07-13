Fahrerin schlief bei 100 km/h seelenruhig in Tesla

Sonnenbrille dürfte Assistenzsystem ausgetrickst haben

Ein Experte vermutet, dass die Lenkerin das System mit ihrer Sonnenbrille ausgetrickst haben könnte: Denn der Fahrassistent überprüft normalerweise, ob der Fahrer oder die Fahrerin sich auf den Verkehr konzentriert. „Genau darin liegt das Problem: Sind die Augen verdeckt, kann die Kamera nicht überprüfen, ob die Fahrerin aufmerksam ist. Deshalb greift das System auf die ältere Methode zurück, bei der regelmäßig ein Drehmoment am Lenkrad erkannt werden muss“, erklärte Fred Lambert, von „Electrek“, einem Magazin für Elektromobilität.