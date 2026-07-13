„Der Bessere soll siegen, der Rassismus verlieren“

Für viele ist das erste Semifinale zwischen Frankreich und Spanien das vorweggenommene WM-Finale. Vor dem Duell der Fußball-Giganten des Jahrhunderts sorgte der frühere spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy aber für große Empörung in beiden Ländern. In einem Gastbeitrag für das Online-Medium „El Deabte“ schrieb der Politiker, Frankreich verfüge über einen „Kader von höchstem Niveau. Allerdings ohne Franzosen.“ Frankreichs Innenminister Laurent Nunez war fassungslos: „Das ist absolut inakzeptabel.“ Verbandspräsident Philippe Diallo hielt fest: „Rajoys Äußerungen über das französische Nationalteam zeugen von unerträglichem Rassismus.“