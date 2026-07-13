„Der Bessere soll siegen, der Rassismus verlieren“

Spaniens Ex-Ministerpräsident Mariano Rajoy empörte vor dem Gigantenduell im Semifinale Frankreich und auch das eigene Land. Auf dem Spielfeld soll es die sportliche Antwort geben.
Für viele ist das erste Semifinale zwischen Frankreich und Spanien das vorweggenommene WM-Finale. Vor dem Duell der Fußball-Giganten des Jahrhunderts sorgte der frühere spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy aber für große Empörung in beiden Ländern. In einem Gastbeitrag für das Online-Medium „El Deabte“ schrieb der Politiker, Frankreich verfüge über einen „Kader von höchstem Niveau. Allerdings ohne Franzosen.“ Frankreichs Innenminister Laurent Nunez war fassungslos: „Das ist absolut inakzeptabel.“ Verbandspräsident Philippe Diallo hielt fest: „Rajoys Äußerungen über das französische Nationalteam zeugen von unerträglichem Rassismus.“
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