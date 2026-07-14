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Hier feiert Wien jetzt die WM-Kracher

Wien
14.07.2026 11:00
Im Café Konstantin in der Prater Hauptallee werden alle Spiele im Freien gezeigt.
Im Café Konstantin in der Prater Hauptallee werden alle Spiele im Freien gezeigt.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Von der Seestadt bis in den Prater wird die Stadt in den nächsten Tagen noch einmal zur großen Fußballbühne. Die „Krone“ kennt die stimmungsvollsten Public Viewing-Orte in Wien.

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Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 geht ins Finale und auch in Wien steigt die Vorfreude auf die letzten großen Spiele. Ob Halbfinale, Spiel um Platz drei oder das große Finale: Zahlreiche Public Viewings im Freien laden die Fußballfans dazu ein, gemeinsam mitzufiebern.

Im VOLEE in der Rustenschacherallee 19, mitten im Prater, können Fans die WM-Entscheidungsspiele in entspannter Sommeratmosphäre auf Großbildschirmen verfolgen. Dazu gibt es auch ein abwechslungsreiches, kulinarisches Angebot.

Große Leinwände, Indoor- und Outdoor-Bereiche, Snacks, Drinks, Musik und echte Fan-Atmosphäre am ...
Große Leinwände, Indoor- und Outdoor-Bereiche, Snacks, Drinks, Musik und echte Fan-Atmosphäre am Fuße des Donauturms.(Bild: Christoph Engelmaier)

Das Café Konstantin, bei der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 1 in der idyllischen Prater Hauptallee, lädt zum gemeinsamen Mitfiebern ein – kühle Drinks, gutes Essen und jede Menge Fußballstimmung inklusive. Auch die Liliputbahn hält dort, die Station heißt „Rotunde“. Fußball-Emotionen pur warten auch noch beim Public Viewing am Donauturm. Karten für die beiden Halbfinalspiele gibt es ab 24,90 Euro. Inkludiert sind ein garantierter Sitzplatz und Snacks.

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Ein besonderes Highlight wartet in der Donaustadt: Am ÖFB-Campus in der Seestadt wird das große Finale auf einer 40 Quadratmeter großen LED-Leinwand übertragen. Hunderte Fans werden dort gemeinsam den neuen Weltmeister feiern und für echtes Stadionfeeling sorgen. Der Einlass beginnt bereits vor dem Anpfiff, damit sich niemand die besten Plätze entgehen lässt. Ein Sitzplatzticket kostet 12 Euro.

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