Hier feiert Wien jetzt die WM-Kracher

Das Café Konstantin, bei der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 1 in der idyllischen Prater Hauptallee, lädt zum gemeinsamen Mitfiebern ein – kühle Drinks, gutes Essen und jede Menge Fußballstimmung inklusive. Auch die Liliputbahn hält dort, die Station heißt „Rotunde“. Fußball-Emotionen pur warten auch noch beim Public Viewing am Donauturm. Karten für die beiden Halbfinalspiele gibt es ab 24,90 Euro. Inkludiert sind ein garantierter Sitzplatz und Snacks.