Dieser Trainer führt Wien in internationale Saison

Die erste große Personalentscheidung betrifft den Headcoach. Mit Dragan Bajic übernimmt dieses Amt nun jener Mann, der BC Vienna in der abgelaufenen Saison bereits als Sportdirektor begleitet hat.

„Seit seinem Einstieg als Sportdirektor hat er unsere sportliche Ausrichtung maßgeblich mitgeprägt. Seine Ernennung zum Headcoach war für uns der nächste logische Schritt“, schildert BC-Vorstand Petar Stazic den Prozess.