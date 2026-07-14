Dieser Trainer führt Wien in internationale Saison

Mit dem Klassenerhalt in der Adriatic League setzte der BC Vienna in der abgelaufenen Saison eine erste Duftmarke in Europa. Nun wollen die Basketballer aus Favoriten international weiter auf sich aufmerksam machen, treten in der Champions League Qualifikation an. An der Seitenlinie übernimmt dabei Dragan Bajic das Zepter von Mike Coffin.
Die letzte Basketball-Saison war für den BC Vienna lange und intensiv. Die erstmalige Teilnahme an der Adriatic League, kurz auch ABA genannt, parallel zur heimischen Superliga kostete Spieler, Trainer und Funktionäre viel Kraft. Die kommende Spielzeit mit ABA, Superliga und zusätzlich Champions League oder Europe Cup wird nicht einfacher. Weshalb man sich in Favoriten nun neu aufstellt.
Die erste große Personalentscheidung betrifft den Headcoach. Mit Dragan Bajic übernimmt dieses Amt nun jener Mann, der BC Vienna in der abgelaufenen Saison bereits als Sportdirektor begleitet hat.
„Seit seinem Einstieg als Sportdirektor hat er unsere sportliche Ausrichtung maßgeblich mitgeprägt. Seine Ernennung zum Headcoach war für uns der nächste logische Schritt“, schildert BC-Vorstand Petar Stazic den Prozess.
Große Erfolge in Bosnien
Der 53-jährige Bajic ist in Basketball-Europa kein Unbekannter. Bevor er sich dem BC Vienna anschloss, prägte er über lange Zeit KK Igokea in Bosnien zunächst als Spieler, anschließend als Assistenztrainer und schließlich als Headcoach. Als Cheftrainer führte er den Klub zu vier bosnischen Meisterschaften und sechs Pokalsiegen. Darüber hinaus erreichte er mit Igokea erstmals die Play-offs der Champions League. Zweimal wurde er zum „ABA League Coach of the Year“ gewählt, war zudem Nationaltrainer Nordmazedoniens.
„Ich freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg nun auch als Headcoach gemeinsam mit der Mannschaft, dem Staff und allen im Klub fortzusetzen. Wir werden jeden Tag hart arbeiten, um Schritt für Schritt eine erfolgreiche Mannschaft aufzubauen“, lässt der Coffin-Nachfolger in einem ersten Statement ausrichten.
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