Wo die Wiener bei der WM für das ÖFB-Team jubeln

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada von 11. Juni bis 19. Juli ist das Sportereignis des Jahres. Obwohl die Spiele wegen der Zeitverschiebung oft spätabends oder sogar nachts angepfiffen werden, müssen Wiener Fußballfans nicht alleine vor dem Fernseher sitzen. Zahlreiche Lokale, Pubs und Bars laden zum gemeinsamen Mitfiebern ein: