Wo die Wiener bei der WM für das ÖFB-Team jubeln

Die Stadt ist schon im WM-Fieber. Die „Krone“ zeigt, wo die spannenden Fußballspiele als Public Viewing öffentlich übertragen werden und wie die Wiener zu Hause feiern.
Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada von 11. Juni bis 19. Juli ist das Sportereignis des Jahres. Obwohl die Spiele wegen der Zeitverschiebung oft spätabends oder sogar nachts angepfiffen werden, müssen Wiener Fußballfans nicht alleine vor dem Fernseher sitzen. Zahlreiche Lokale, Pubs und Bars laden zum gemeinsamen Mitfiebern ein:
Von der Gruppenphase bis zum Finale werden vor dem 252 Meter hohen Donauturm alle relevanten Spiele live übertragen. Besonders im Fokus stehen natürlich die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft, die erstmals seit 1998 wieder dabei ist.
Auch bei Regen feiern
Auf riesigen vier bis sechs Meter Leinwänden und mit perfektem Sound kann man hier im über 2000 Quadratmeter großen Gartenareal gemeinsam Fußball schauen. Und das von 6 – 23 Uhr! Zusätzliche 1000 Quadratmeter Indoor-Fläche machen das Ereignis dort außerdem wetterfest.
Echtes Fußball-Feeling kommt auch im Gleis//Garten auf. Dort wird der Großteil der Spiele live auf einer XXL-Leinwand gezeigt. Dazu gibt es kühles Vienna-Kraft-Bier und abwechslungsreiches Essen bei neun Gastroständen. Reservierungen sind ab fünf Personen möglich. Spontane Fans sind aber genauso willkommen.
Im Francis findet unter freiem Himmel Public-Viewing statt. Gefühlt wie im Stadion auf einem 3 x 5 Meter großen Screen, bei freiem Eintritt.
Übrigens: Wiens Wirte sind optimistisch, dass Österreich bei der WM erfolgreich sein wird. Mehr als 80 Prozent tippen, dass die National-Elf die Gruppenphase übersteht, 5,7 Prozent glauben gar an einen Weltmeister Österreich! Und nur 5,1 Prozent trauen Argentinien die Verteidigung des Titels zu.
WM-Feeling am Sofa
Viele Wiener holen sich das Stadionfeeling aber auch nach Hause, wie die Wirtschaftskammer Wien erklärt. Die Nachfrage erhöht sich nämlich in der Zeit der WM vor allem bei Knabbereien, Bier, Softdrinks, Grillfleisch, Würstel und Fingerfood.
Also bei allem, „was zum gemeinsamen Fußballerlebnis dazugehört“, fast Margarete Gumprecht, Handelsobfrau in der Wirtschaftskammer Wien, zusammen. Aber auch Gartenmöbel und Kühlboxen werden für die gelungene Fußballparty daheim angeschafft.
Große Sportereignisse wirken sich positiv auf Stimmung und Konsumlaune aus und das spürt auch der Handel.
Margarete Gumprecht, WK Wien-Spartenobfrau Handel
Das Turnier bringt naturgemäß dem Elektrofachhandel zusätzliche Einnahmen. Großereignisse werden gerne genutzt, um das eigene Wohnzimmer technisch aufzuwerten. Größere Fernseher, Soundbars, Beamer oder mobile Unterhaltungstechnik sind besonders gefragt, um die Übertragungen bestmöglich mitverfolgen zu können.
Nicht wegzudenken sind natürlich Sport- und Fanartikel. Traditionell stehen Trikots der Lieblingsspieler – mit deren Namen am Rücken – hoch im Kurs. Dazu kommen Schals, Kappen, Fahnen, Schminke in Teamfarben und kleinere Accessoires. Fanartikel seien zwar kein ganzjähriges Kerngeschäft, aber gerade während des Turniers ein wichtiger Zusatzumsatz, so Gumprecht.
140 Euro pro Kopf
Rund 117 Millionen Euro Mehrumsatz verbuchte man im Zuge der vergangenen Fußball-Europameisterschaft 2024 mit österreichischer Beteiligung. Für die WM erwartet man sich heuer ein ähnliches Plus. 140 Euro geben die Wiener pro Kopf ungefähr rund um das Sportereignis aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.