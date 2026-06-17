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Feierstimmung in Wien

Gänsehaut, Jubel und Tränen bei Kaffee und Kipferl

Wien
17.06.2026 12:06
Das Café Landtmann lud am Mittwoch zum besonderen Frühstück: 120 Fußball-Fans starteten bei ...
Das Café Landtmann lud am Mittwoch zum besonderen Frühstück: 120 Fußball-Fans starteten bei Kaffee, frisch gebackenen Kipferln, aber auch Bier und Sekt bei bester Stimmung in den Tag.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Viktoria Graf
Porträt von Lisa Schinagl
Von Christoph Engelmaier , Viktoria Graf und Lisa Schinagl

Das landesweite Fußballfieber erfasste zum ersten Mal auch die Bundeshauptstadt – und das schon um sechs Uhr früh. Vom ehrwürdigen Café Landtmann über das Café Drechsler und Sperl sowie das Sopherl am Naschmarkt oder dem Public Viewing im Salettl. Die Stimmung war auch dank des 3:1-Sieges der Nationalmannschaft überall hervorragend.

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Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zieht Millionen Fans weltweit in ihren Bann. Mittwochfrüh um 6 Uhr stieg endlich auch Österreich in das Mega-Turnier ein.

Auch im Café Landtmann, dort wo sonst Politiker, Künstler und Intellektuelle bei Melange und Apfelstrudel diskutieren, herrschte Ausnahmezustand. Kurz vor dem Anpfiff füllten sich die Tische im Schanigarten. Österreich-Fahnen wurden geschwenkt, Trikots zurechtgezupft, die Spannung war mit Händen zu greifen. Über allem lag dieses besondere Kribbeln, das nur eine Fußball-Weltmeisterschaft erzeugen kann.

Die Schüler Kevin, Andreas, Lukas, Niklas, Giuliano und Felix feierten nach der bestandenen ...
Die Schüler Kevin, Andreas, Lukas, Niklas, Giuliano und Felix feierten nach der bestandenen Matura gleich weiter und freuten sich mit Österreichs Nationalelf.(Bild: Eva Manhart)

Ein Bier zum Frühstück
Als die Mannschaften den Rasen betraten und die Hymnen erklangen, wurde es dann plötzlich still. Selbst das Klirren der Kaffeetassen verstummte. Die Blicke waren gebannt auf die Großbildschirme gerichtet. Dann rollte der Ball – und mit ihm eine Welle der Emotionen durch das traditionsreiche Kaffeehaus. Wenn Österreich zum ersten Mal nach 28 Jahren wieder einmal bei einer WM dabei ist und spielt, dann darf es schon einmal ein kühles Bier zum Frühstück sein. Erst vor wenigen Tagen absolvierten die Schüler Kevin, Andreas, Lukas, Niklas, Juliano und Felix erfolgreich ihre Matura. Jetzt wurde gemeinsam der Sieg gegen Jordanien gefeiert. 

Oberkellner Martin Drobny freute sich und stimmte in dem Siegesjubel mit ein.
Oberkellner Martin Drobny freute sich und stimmte in dem Siegesjubel mit ein.(Bild: Eva Manhart)

Auch Landtmann-Chef Berndt Querfeld ließ es sich nicht nehmen und feuerte unsere Nationalelf auf der Terrasse seines Kaffeehauses an: „Fußball ist bei uns Teil der Familie und deshalb freuen wir uns besonders, gemeinsam mit unseren Gästen die WM zu feiern.“ Sein Sohn Leopold hat bereits fünf Länderspiele für das ÖFB-Team absolviert und ist Stammspieler bei Union Berlin in der deutschen Bundesliga. Nach dem 3:1 für Österreich brach frenetischer Jubel aus. 

Landtmann-Chef Bernd Querfeld rechnete nicht mit so einem großen Andrang.
Landtmann-Chef Bernd Querfeld rechnete nicht mit so einem großen Andrang.(Bild: Eva Manhart)

Wienzeile als Public Viewing Meile
Entlang des Naschmarkt ging es ebenfalls rund. Dort zeigte nicht nur das Sopherl, sondern auch das Café Drechsler das erste WM-Spiel mit österreichischer Beteiligung seit 1998. Pünktlich vor Anpfiff trudelten die Fans ein und sorgten für Stimmung. Und diese waren viele an der Zahl, sodass die meisten Tische weggeräumt wurden, um mehr Platz für Stühle zu machen.

Zwischen diesen Bildern liegen nur Sekunden: Das Tor zum 2:1 war gefallen, wurde wegen Handspiel ...
Zwischen diesen Bildern liegen nur Sekunden: Das Tor zum 2:1 war gefallen, wurde wegen Handspiel aber aberkannt...(Bild: Eva Manhart)
Die Enttäuschung war naturgemäß groß. Aber nicht lange.
Die Enttäuschung war naturgemäß groß. Aber nicht lange.(Bild: Eva Manhart)

Frenetischen Jubel gab es nach dem ersten Tor, Kopfschütteln nach dem zweiten, das aberkannt wurde. Bevor nach dem Siegestreffer von Marko Arnautović in der Nachspielzeit alle Dämme brachen. Aber nicht nur die meisten Gäste gingen nach dem Match mit einem Lächeln wohl in die Arbeit, auch das Personal bedankte sich fürs Dabeisein.

Partystimmung nach dem Österreich-Tor
Partystimmung nach dem Österreich-Tor(Bild: Sopherl am Naschmarkt)

Im Sopherl am Naschmarkt konnte sich spätestens nach dem Eigentor der Jordanien, das auf das Konto der Österreicher ging, keiner mehr in den Stühlen halten. Bei Kaffee und Frühstück ließ es sich besonders gut aushalten. 

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