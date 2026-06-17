Gänsehaut, Jubel und Tränen bei Kaffee und Kipferl

Das landesweite Fußballfieber erfasste zum ersten Mal auch die Bundeshauptstadt – und das schon um sechs Uhr früh. Vom ehrwürdigen Café Landtmann über das Café Drechsler und Sperl sowie das Sopherl am Naschmarkt oder dem Public Viewing im Salettl. Die Stimmung war auch dank des 3:1-Sieges der Nationalmannschaft überall hervorragend.
Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zieht Millionen Fans weltweit in ihren Bann. Mittwochfrüh um 6 Uhr stieg endlich auch Österreich in das Mega-Turnier ein.
Auch im Café Landtmann, dort wo sonst Politiker, Künstler und Intellektuelle bei Melange und Apfelstrudel diskutieren, herrschte Ausnahmezustand. Kurz vor dem Anpfiff füllten sich die Tische im Schanigarten. Österreich-Fahnen wurden geschwenkt, Trikots zurechtgezupft, die Spannung war mit Händen zu greifen. Über allem lag dieses besondere Kribbeln, das nur eine Fußball-Weltmeisterschaft erzeugen kann.
Ein Bier zum Frühstück
Als die Mannschaften den Rasen betraten und die Hymnen erklangen, wurde es dann plötzlich still. Selbst das Klirren der Kaffeetassen verstummte. Die Blicke waren gebannt auf die Großbildschirme gerichtet. Dann rollte der Ball – und mit ihm eine Welle der Emotionen durch das traditionsreiche Kaffeehaus. Wenn Österreich zum ersten Mal nach 28 Jahren wieder einmal bei einer WM dabei ist und spielt, dann darf es schon einmal ein kühles Bier zum Frühstück sein. Erst vor wenigen Tagen absolvierten die Schüler Kevin, Andreas, Lukas, Niklas, Juliano und Felix erfolgreich ihre Matura. Jetzt wurde gemeinsam der Sieg gegen Jordanien gefeiert.
Auch Landtmann-Chef Berndt Querfeld ließ es sich nicht nehmen und feuerte unsere Nationalelf auf der Terrasse seines Kaffeehauses an: „Fußball ist bei uns Teil der Familie und deshalb freuen wir uns besonders, gemeinsam mit unseren Gästen die WM zu feiern.“ Sein Sohn Leopold hat bereits fünf Länderspiele für das ÖFB-Team absolviert und ist Stammspieler bei Union Berlin in der deutschen Bundesliga. Nach dem 3:1 für Österreich brach frenetischer Jubel aus.
Wienzeile als Public Viewing Meile
Entlang des Naschmarkt ging es ebenfalls rund. Dort zeigte nicht nur das Sopherl, sondern auch das Café Drechsler das erste WM-Spiel mit österreichischer Beteiligung seit 1998. Pünktlich vor Anpfiff trudelten die Fans ein und sorgten für Stimmung. Und diese waren viele an der Zahl, sodass die meisten Tische weggeräumt wurden, um mehr Platz für Stühle zu machen.
Frenetischen Jubel gab es nach dem ersten Tor, Kopfschütteln nach dem zweiten, das aberkannt wurde. Bevor nach dem Siegestreffer von Marko Arnautović in der Nachspielzeit alle Dämme brachen. Aber nicht nur die meisten Gäste gingen nach dem Match mit einem Lächeln wohl in die Arbeit, auch das Personal bedankte sich fürs Dabeisein.
Im Sopherl am Naschmarkt konnte sich spätestens nach dem Eigentor der Jordanien, das auf das Konto der Österreicher ging, keiner mehr in den Stühlen halten. Bei Kaffee und Frühstück ließ es sich besonders gut aushalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.