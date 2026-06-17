Gänsehaut, Jubel und Tränen bei Kaffee und Kipferl

Ein Bier zum Frühstück

Als die Mannschaften den Rasen betraten und die Hymnen erklangen, wurde es dann plötzlich still. Selbst das Klirren der Kaffeetassen verstummte. Die Blicke waren gebannt auf die Großbildschirme gerichtet. Dann rollte der Ball – und mit ihm eine Welle der Emotionen durch das traditionsreiche Kaffeehaus. Wenn Österreich zum ersten Mal nach 28 Jahren wieder einmal bei einer WM dabei ist und spielt, dann darf es schon einmal ein kühles Bier zum Frühstück sein. Erst vor wenigen Tagen absolvierten die Schüler Kevin, Andreas, Lukas, Niklas, Juliano und Felix erfolgreich ihre Matura. Jetzt wurde gemeinsam der Sieg gegen Jordanien gefeiert.